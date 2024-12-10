Telegraph: Зеленский испортил отношения с США из-за призывного возраста

Отказ Владимира Зеленского мобилизовать большее количество людей, в частности граждан от 18 до 25 лет, испортил отношения между США и Украиной и стал открытым нападением на американского президента Джо Байдена, пишет издание Telegraph.
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