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Вот история

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Пристав у двери без понятых: как защитить своё жилище и не нарушить закон

Пристав у двери без понятых: как защитить своё жилище и не нарушить закон

Ситуация, когда на пороге неожиданно появляется судебный пристав, способна выбить из колеи даже самого уравновешенного человека.

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