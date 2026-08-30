Пристав у двери без понятых: как защитить своё жилище и не нарушить закон

Ситуация, когда на пороге неожиданно появляется судебный пристав, способна выбить из колеи даже самого уравновешенного человека.
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