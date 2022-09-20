Десять скверов благоустроили в Московской области

Десять скверов из 19 запланированных благоустроили в Подмосковье в этом году. Это сквер «Патриот» в Котельниках, сквер имени Ленина в Серебряных Прудах, пространство на Комсомольской улице в Апрелевке, сквер у теннисных кортов в Сергиевом Посаде, сквер «Имена земли Клинской – история земли русской» в Клину, сквер «Берёзовая роща» в Белоозерском, территория на улице Ленина в Лыткарино, сквер с памятником «Павшим за Родину» в Кубинке, территория за торговым центром «Терминал В» в Дубне и сквер на Рощинской улице в Ивантеевке.