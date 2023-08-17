Popcaketv

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Вайкуле о Ротару, отказавшейся приехать на ее фестиваль: «Она в безопасности, и этого достаточно для меня»

Вайкуле о Ротару, отказавшейся приехать на ее фестиваль: «Она в безопасности, и этого достаточно для меня»

Кажется, что скоро Вайкуле станет официальных лицом YouTube-канала «И грянул Грэм»! Артистка настолько часто появляется в эфире данного ресурса со своими очередными комментариями о политике, что у зрителей начало создаваться такое впечатление.

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