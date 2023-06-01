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Выпускники «Фабрики звёзд» расскажут про жизнь после шоу в «Секрете на миллион»

Выпускники «Фабрики звёзд» расскажут про жизнь после шоу в «Секрете на миллион»

Выпускники шоу «Фабрика звёзд» Ирина Тонева, Антон Зацепин, Роман Архипов (на фото), Сергей Ашихмин, Юрий Титов, Александр Бердников, Артём Иванов и Татьяна Богачёва станут гостями нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на НТВ 3 июня 2023 года.

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