22 июля 2024 года.

День безопасностиВоспитанники оздоровительного лагеря, участвуя в игровой программе ´По станциям безопасности´ повторили правила безопасности в лагере, правила дорожной безопасности, правила пользования электроприборами, о безопасности нахождения вблизи водоемов.
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