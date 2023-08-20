Петербургский онколог Марьенко рассказала о связи цирроза и развития онкологии

Последние несколько десятков лет наблюдается рост уровня смертности от цирроза печени. Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Петербурге Анастасия Марьенко объяснила, как связано это заболевание с развитием рака печени.