Петербургский онколог Марьенко рассказала о связи цирроза и развития онкологии

Последние несколько десятков лет наблюдается рост уровня смертности от цирроза печени. Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Петербурге Анастасия Марьенко объяснила, как связано это заболевание с развитием рака печени.
Популярные статьи
- Мигранты тоже должны служить: юристы одобрили рейд полиции, выявивший более сотни новых кандидатов в армию
- В России начали «раскулачивать» миллиардеров: прокуратура требует национализировать акции «Сибэко» Мельниченко
- Мать оказавшейся на карнизе девятого этажа девочки в Каспийске в это время находилась в ночном клубе
Свежие комментарии