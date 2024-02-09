Asia Times: Байден может столкнуться с распадом Украины

Увольнение Владимиром Зеленским главкома ВСУ Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского вряд ли приведет к успехам Украины на поле боя, а трения в высшем руководстве страны на фоне возможного наступления ВС РФ могут привести к распаду государства или появлению пророссийского правительства.
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