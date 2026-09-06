3:2 - «Ленинградец» в Рощине одержал волевую победу и оторвался от «зоны вылета»

Первенство России. Первая лига Pari. 10-й тур Столичное «Торпедо» разгромило «Текстильщик» со счётом 4:1 в стартовом матче 10-го тура Лиги Pari, который состоялся в Иванове.
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