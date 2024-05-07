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Французские ученые подтвердили безопасность вспомогательных репродуктивных технологий для детей

Французские ученые подтвердили безопасность вспомогательных репродуктивных технологий для детей

Группа исследователей из Франции, представленная Паулой Риос из Парижского городского университета, провела исследование, которое основывалось на данных Национального регистра ЭПИ-МЕРЕС, охватывающего млн.

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