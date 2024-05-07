Французские ученые подтвердили безопасность вспомогательных репродуктивных технологий для детей

Группа исследователей из Франции, представленная Паулой Риос из Парижского городского университета, провела исследование, которое основывалось на данных Национального регистра ЭПИ-МЕРЕС, охватывающего млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии