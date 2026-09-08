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Газета.ру

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Легенда UFC Вудли рассказал о любви к России

Легенда UFC Вудли рассказал о любви к России

Бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли в интервью «Газете.Ru» после поединка в рамках турнира Real American Freestyle (RAF) в Мытищах заявил, что благодарен российской публике за поддержку.

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