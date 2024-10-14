У Audi Q6 e-tron появилась купеобразная версия с приставкой Sportback

Новый член семейства Q6 e-tron дебютировал накануне открытия автосалона в Париже. В техническом плане кросс-купе повторяет обычный электрокар, однако у него лучше аэродинамика за счет более обтекаемого кузова и больше запас хода на одном заряде батареи.
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