У Audi Q6 e-tron появилась купеобразная версия с приставкой Sportback

Новый член семейства Q6 e-tron дебютировал накануне открытия автосалона в Париже. В техническом плане кросс-купе повторяет обычный электрокар, однако у него лучше аэродинамика за счет более обтекаемого кузова и больше запас хода на одном заряде батареи.