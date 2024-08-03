«Ровесница города»: альметьевская «районка» отмечает 70-летие

Газета «Знамя труда» — ровесница города Альметьевска и неотъемлемая часть истории Нефтеграда. Главреды, бывший и настоящий, рассказали «Татар-информу» о развитии и перспективах газеты, а руководство района и АО «Татмедиа» поздравили коллектив с внушительной датой.
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