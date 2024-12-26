Киев устроил новое покушение на глав Минобороны РФ

ФСБ сообщила о новой попытке покушения на глав Минобороны РФ! Преступления удалось предотвратить.Украинские спецслужбы устроили новые попытки совершить покушения на высокопоставленных военных Минобороны России, которые принимают участие в военных действиях, а также на их родственников.
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