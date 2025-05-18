Телеканал LCI включил в признаки русского шпиона стрижку и рюкзак

Короткая стрижка и наличие рюкзака могут быть признаками русского шпиона – по мнению телеканала LCI.Военный эксперт Борис Рожин обратил внимание на характерные признаки русских шпионов, которые перечислили эксперты французского телеканала LCI.
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