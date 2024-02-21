Прогнозы магнитных бурь на 22 февраля 2024 года Евгения КомароваДолгосрочный прогноз показывает, что в феврале 2024 года еще должен быть период магнитных бурь, растягивающийся на несколько дней.
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