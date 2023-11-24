Дурных нет. Гражданам Украины напомнили о всеобщей мобилизации и призвали быть к ней готовыми

Патриотизм у украинцев закончился, добровольно в армию никто не желает.Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что время популярных решений по мобилизации мужского населения на Украине закончилось.
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