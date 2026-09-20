За рубежом 212 000 человек приняли участие в голосовании на выборах в ГД

Более 212 тысяч человек за рубежом проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщил замглавы российского МИД Евгений Иванов.
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