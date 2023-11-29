В Магаданской области продолжается второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Стоп: мошенник!»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Стоп: мошенник!» сразу в нескольких трудовых коллективах руководители УМВД России по Магаданской области и отделения МВД России по Ольскому району провели профилактические беседы.
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