Вытяжная вентиляция в квартире: зачем нужна и как работает

Вытяжная вентиляция – это важная составляющая комфортного и здорового микроклимата в квартире. Она отвечает за удаление из помещений загрязненного воздуха, избыточной влаги, неприятных запахов и вредных веществ.
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