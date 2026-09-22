10 000 мАч и 33 Вт — за 23 доллара. Представлен мобильный аккумулятор Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Он поддерживает интеграцию со смартфонами на ColorOS Oppo запустила в Китае продажи нового внешнего аккумулятора 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000.
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