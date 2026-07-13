Варварские короли. Теодорих Великий

Теодорих Великий (около 454-526) - король остготов и основатель Остготского королевства в Италии. Он сумел объединить римское население и германские племена, создав на руинах Западной Римской империи одно из самых стабильных государств Раннего Средневековья.
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