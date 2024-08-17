Гости говорят, что моя селёдка под шубой самая вкусная (добавляю ингредиент, о котором никто не догадывается)

Основа салата одна, но тем не менее каждая хозяйка готовит этот салат по-своему, начиная от способов измельчения, последовательности слоёв, заканчивая наличием дополнительных ингредиентов, которые придают блюду уникальность и делают его особенным, не похожим на другие.