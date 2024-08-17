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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Гости говорят, что моя селёдка под шубой самая вкусная (добавляю ингредиент, о котором никто не догадывается)

Основа салата одна, но тем не менее каждая хозяйка готовит этот салат по-своему, начиная от способов измельчения, последовательности слоёв, заканчивая наличием дополнительных ингредиентов, которые придают блюду уникальность и делают его особенным, не похожим на другие.

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