Гости говорят, что моя селёдка под шубой самая вкусная (добавляю ингредиент, о котором никто не догадывается)

Основа салата одна, но тем не менее каждая хозяйка готовит этот салат по-своему, начиная от способов измельчения, последовательности слоёв, заканчивая наличием дополнительных ингредиентов, которые придают блюду уникальность и делают его особенным, не похожим на другие.
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