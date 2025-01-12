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ПВО России уничтожила 85 дронов, включая перехват над Черным морем

ПВО России уничтожила 85 дронов, включая перехват над Черным морем

Системы ПВО перехватили украинский дрон над Брянской областью, сообщили в Минобороны. Губернатор Александр Богомаз уточнил, что потерь и разрушений нет.

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