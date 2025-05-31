ИИ Иван Иванов Мало того, евгейские олигархи с тремя паспортами сдадут все секреты Моссаду да кому угодно, так ещё и спецов надо убить.

Алексей Тан И.И ... Алиса что ли??.... так на Яндексе... тебя , уже давно, все! дурой называют. (считают).