С весны 2022г на территории России и за её пределами началась целенаправленная кампания ликвидаций, отличающаяся холодной рациональностью выбора целей.
Моссад и убийства ключевых специалистов в России
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Мало того, евгейские олигархи с тремя паспортами сдадут все секреты Моссаду да кому угодно, так ещё и спецов надо убить.
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1 час.
Алексей Тан
И.И ... Алиса что ли??.... так на Яндексе... тебя , уже давно, все! дурой называют. (считают).
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1 час.
Александр
Люди смертны. Не знал? С 1985 года 40 лет прошло. Заметку писал полный дебил,свихнувшийся на антисемитизме. Где он увидел "ключевых специалистов"?
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1 мин.
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