Критический стратегический вызов

ЕС официально признал Китай своим "критическим стратегическим вызовом".Согласно заявлению глав МИД стран ЕС - благодаря своему экономическому и технологическому превосходству Китай обладает асимметричными преимуществами.
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