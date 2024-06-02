🛬 Легендарный ИЛ-76 и вид из кабины во время посадки в Сочи Ощущение, словно это видеоигра. 📹@il76_crew ℹ️ Любимый Сочи .
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🛬 Легендарный ИЛ-76 и вид из кабины во время посадки в Сочи Ощущение, словно это видеоигра. 📹@il76_crew ℹ️ Любимый Сочи .