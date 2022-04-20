Директора астраханской фирмы обвиняют в невыплате зарплаты 42 работникам

При этом на счетах компании есть необходимая сумма. Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Сан Лайт-Астрахань», подозреваемого в невыплата заработной платы.
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