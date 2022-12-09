«Амур» расторг контракт с Кэйлофом. У канадского форварда 1+1 и «минус 10» в 16 играх

«Амур» расторг контракт с канадским нападающим Эндрю Кэйлофом. Отмечается, что это произошло по соглашению сторон.
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