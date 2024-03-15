Президент Российской ассоциации криптовалютной экономики: «В биткоин не надо вкладывать последние деньги»

Председатель Российской ассоциации криптовалютной экономики, ИИ и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выразил свои опасения по поводу того, что инвесторы рискуют своими последними средствами, покупая криптовалюту.
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