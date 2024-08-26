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  • Вениамин
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Два старинных деревянных храма спасли в Карелии

В этом году за лето в республике прошли две экспедиции волонтеров «Общего дела»Храм святителя Николая Чудотворца в деревне Вегорукса На Лычном острове в Кондопожском районе активисты из «Общего дела» завершили первый этап консервационных работ в одном из самых древних храмов Карелии — в храме апостолов Петра и Павла, построенного в 1620 году.

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