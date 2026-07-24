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Царьград

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ФСБ задержала в Москве женщину, готовившую теракт

ФСБ задержала в Москве женщину, готовившую теракт

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании 30-летней женщины, подозреваемой в подготовке террористического акта в отношении сотрудника органов безопасности в Москве.

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