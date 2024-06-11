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Задержанного сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Задержанного сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Задержанного сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН РФ подозревают в публичном призыве или оправдании терроризма, о чем 11 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

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