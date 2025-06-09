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Царьград

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"Это вообще беспредельная история": Глава НАК рассказал, как мигранты "залезают к нам в карман". Цифры - чудовищные

"Это вообще беспредельная история": Глава НАК рассказал, как мигранты "залезают к нам в карман". Цифры - чудовищные

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал, как мигранты из Средней Азии "залезают к нам в карман" и как прекратить эту историю.

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Комментарии
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