Зеленский в истерике: у Киева нет плана мира, украинцы готовят бунт

9 октября в Майами прошла встреча, которую в Киеве одновременно ждали и боялись. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сели за стол переговоров с украинской делегацией, в состав которой вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.