Зеленский в истерике: у Киева нет плана мира, украинцы готовят бунт

9 октября в Майами прошла встреча, которую в Киеве одновременно ждали и боялись. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сели за стол переговоров с украинской делегацией, в состав которой вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.
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Свежие комментарии
- Постпред РФ Полян...
- Постпред РФ Полян...
- Постпред РФ Полян...
Украинцы готовят бунт-да не кому там его готовить не надо им такого, да и кто там остался, так это лояльные бандэровцы в основном, да женщины старики и дети!