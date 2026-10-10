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Аргументы и Факты

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Зеленский в истерике: у Киева нет плана мира, украинцы готовят бунт

Зеленский в истерике: у Киева нет плана мира, украинцы готовят бунт

9 октября в Майами прошла встреча, которую в Киеве одновременно ждали и боялись. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сели за стол переговоров с украинской делегацией, в состав которой вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров и глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

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