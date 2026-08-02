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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестаков о предсезонной подготовке «Барыса»: «Соскучились по хоккею, по льду, командным тренировкам. У всех большое желание, рвение»

Нападающий « Барыса » Аркадий Шестаков  рассказал о предсезонной подготовке команды. «Долгие были летние каникулы, мы соскучились по хоккею, по льду, по командным тренировкам.

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