Спецкомитет ООН назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Поэтому израильтян и бьют после футбола, а это только начало!!!! Не будет им спокойной жизни!

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Air

Самые проклятые фашисты, это и есть немецкие жидофашисты проводившие во время Великой Отечественной Войне на временно оккупированных Русских Землях повсеместные чудовищные безчеловечные акты геноцида против Русского народа- это блокада Ленинграда, уничтожение продовольственных складов Ленинграда, препятствование и уничтожение караванов для снабжения продовольствием многомиллионного Ленинграда, уничтожение Сталинграда как города до основания, расстрелы в Бабьем Яру, в Киеве населения и советских военнопленных, создание целых фабрик смерти и сетей концлагерей для уничтожения советских военнопленных и населения на всей оккупированной Российской территории!!!