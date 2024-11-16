Спецкомитет ООН, созданный в 1968 году для наблюдения за израильской оккупацией и действиями еврейского государства, затрагивающими права человека в отношении палестинского народа и других арабов, установил, что Тель-авив с начала обострения конфликта с Палестиной совершает геноцид.
Спецкомитет ООН назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Поэтому израильтян и бьют после футбола, а это только начало!!!! Не будет им спокойной жизни!
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21 час.
A
Air
Самые проклятые фашисты, это и есть немецкие жидофашисты проводившие во время Великой Отечественной Войне на временно оккупированных Русских Землях повсеместные чудовищные безчеловечные акты геноцида против Русского народа- это блокада Ленинграда, уничтожение продовольственных складов Ленинграда, препятствование и уничтожение караванов для снабжения продовольствием многомиллионного Ленинграда, уничтожение Сталинграда как города до основания, расстрелы в Бабьем Яру, в Киеве населения и советских военнопленных, создание целых фабрик смерти и сетей концлагерей для уничтожения советских военнопленных и населения на всей оккупированной Российской территории!!!
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17 час.
Людмила Фирстова
Вы статью не прочитали, комментарий не по теме статьи.И я последний раз вас предупреждаю - перестаньте во всех комментариях писать и упоминать жидов
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17 час.
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