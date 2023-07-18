"СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ВЛАСТИ: ХОЗЯЕВА "ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА" ГОТОВЯТ ПОЗОРНЫЙ МИР?

Traveller "Думцы", говорите?.. Эти проросли задницами в свои кресла! Десятилетиями одни и те же. Кто их сковырнёт. Вспомните нарусову. Вообще, впечатление такое, что Тува (Тыва) даёт на-гора одно .овно - то Нарусова, то оленевод.

СМ Сергей Медведев Потому,что народ для них давно никто и зовут его никак!Пока не сменится политический курс страны,пока не будет новой Конституции РФ-править балом будут эти . . .,которые разбогатели волей случая в криминальных 90-х годах прошлого 20 века.