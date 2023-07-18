ФОТО: LUCKY_PHOTOGRAPHER, LURII OSADCHI/SHUTTERSTOCK; DMITRYCHASOVITIN, ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRES Пока все наблюдали за эпопеей с требованием признать "Ельцин Центр" иноагентом, в России была предпринята попытка мятежа, на фоне которой оживились те, кто имеет самое непосредственное отношение к деятельности организации имени первого президента страны.
"СЕМЬЯ" РВЁТСЯ К ВЛАСТИ: ХОЗЯЕВА "ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА" ГОТОВЯТ ПОЗОРНЫЙ МИР?
Комментарии
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Traveller
"Думцы", говорите?.. Эти проросли задницами в свои кресла! Десятилетиями одни и те же. Кто их сковырнёт. Вспомните нарусову. Вообще, впечатление такое, что Тува (Тыва) даёт на-гора одно .овно - то Нарусова, то оленевод.
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1 час.
СМ
Сергей Медведев
Потому,что народ для них давно никто и зовут его никак!Пока не сменится политический курс страны,пока не будет новой Конституции РФ-править балом будут эти . . .,которые разбогатели волей случая в криминальных 90-х годах прошлого 20 века.
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1 час.
Малк
Н-да... Кто-то из Великих правильно сказал - "Нет человека - нет проблемы!". По-хорошему - э-эх... зачистить бы всю эту шваль, всю эту пену, всю эту помойку, типа - Ходорковского, Абармовича и всю их тусовку! Как с Троцким в своё время сработали.... Что, у нас нет специально обученных людей?!
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1 час.
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