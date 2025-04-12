Новоаннинский сельскохозяйственный колледж распахнул свои двери для будущих абитуриентов. В Единый День открытых дверей студенты и преподаватели продемонстрировали настоящий парад специальностей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новоаннинский сельскохозяйственный колледж распахнул свои двери для будущих абитуриентов. В Единый День открытых дверей студенты и преподаватели продемонстрировали настоящий парад специальностей.