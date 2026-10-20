© ShutterstockЕсли после покупки квартиры на вторичке обнаружатся технические или юридические дефекты, то ответственность за них должен нести продавец.
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