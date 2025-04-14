Российский хирург, работавший в Германии, вернулся на Родину для участия в СВО

Успешный российский хирург Дмитрий, несколько лет работавший в немецких клиниках, в том числе в знаменитой берлинской «Шарите», принял решение оставить карьеру в Европе и вернуться в Россию для участия в специальной военной операции.
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