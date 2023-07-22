Собянин рассказал как за последние годы улучшись Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно

Собянин рассказал о развитии четырёх районов на юге МосквыМэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге, что в четырех районах на юге столицы – Бирюлево Восточном и Западном, Москворечье-Сабурово и Царицыно – проживают более чем 450 тыс.