ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин рассказал как за последние годы улучшись Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно

Собянин рассказал как за последние годы улучшись Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно

Собянин рассказал о развитии четырёх районов на юге МосквыМэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге, что в четырех районах на юге столицы – Бирюлево Восточном и Западном, Москворечье-Сабурово и Царицыно – проживают более чем 450 тыс.

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