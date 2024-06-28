Эксперты рассказали почему опасно собирать грибы в 2024 году

2024 год стал настоящим испытанием для любителей «тихой охоты». Аномально жаркая и сухая погода, установившаяся во многих регионах России, негативно сказалась на росте грибов, сделав их сбор не только менее обильным, но и по-настоящему опасным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии