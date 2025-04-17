Реабилитолог Бондаренко сообщил, какие болезни провоцирует малоподвижный образ жизни

В списке не только недуги опорно-двигательного аппарата Сидячая работа и малоподвижный образ жизни и увеличивают риск развития серьезных заболеваний, и это не только болезни непосредственно опорно-двигательного аппарата, сказал радио Sputnik реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.