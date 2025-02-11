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Дело Юрия Ускова. Что не так, и кто встал на защиту? Громкая проверка и нестыковки

Дело Юрия Ускова. Что не так, и кто встал на защиту? Громкая проверка и нестыковки

Дело в отношении ИТ-предпринимателя Юрия Ускова, создавшего академию iSpring в родной республике Марий Эл (с офисами в Казани, Москве, Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Сыктывкаре) приобретает весьма интересный оборот.

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