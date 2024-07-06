В Крыму полицейские совместно с Общественным советом МВД по Республике Крым провели для юных спортсменов зарядку со стражем порядка

На базе спортивного клуба «Барс» г. Алушты в рамках Всероссийских акций «Каникулы с Общественным советом» и «Зарядка со стражем порядка» сотрудники местной полиции и общественники МВД по Республике Крым организовали для спортсменов сборной Республики Крым по кикбоксингу насыщенное информационно-профилактическое мероприятие.