Политика как она есть

39 274 подписчика

Совпало: в Германии приостановил работу крупный производитель удобрений, принадлежащий премьеру Чехии Бабишу

Совпало: в Германии приостановил работу крупный производитель удобрений, принадлежащий премьеру Чехии Бабишу

В Европе длительное время строили своё финансовое благополучие за счёт недорогих российских ресурсов, но как только их стоимость приблизилась к рыночным значениям, так сразу оказалось, что европейская экономическая модель начала пробуксовывать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх