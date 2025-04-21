В бой в одних трусах: как воевали советские военные во Вьетнаме

По данным старшего научного сотрудника Института военной истории Минобороны РФ, полковника Игоря Куминова, за все время войны через Вьетнам прошли 6359 советских генералов офицеров и свыше 4 тысяч солдат – ракетчиков, танкистов, летчиков, разведчиков, моряков, военных дипломатов и медиков (сведения на период с 1965 по 1974 годы).