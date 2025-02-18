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Флик отреагировал на исключение Кунде из стартового состава «Барселоны» на матч «Райо Вальекано»

Флик отреагировал на исключение Кунде из стартового состава «Барселоны» на матч «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на опоздание Жюля Кунде.Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на опоздание Жюля Кунде.

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