Глава IBU о допуске российских спортсменов: «Сейчас такой вопрос даже не рассматривается»

«Сейчас такой вопрос даже не рассматривается. Но мы надеемся, что конфликт закончится, потому что они (Россия и Беларусь – Спортс») – две очень важные биатлонные нации», – сказал президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью NRK.